Планировал возвращение на ринг. В Англии нашли мертвым экс-чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

На 47-м году жизни скончался бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон.

По информации британской полиции, спортсмен был найден мертвым в его доме в Большом Манчестере.

«Офицеры получили вызов от гражданина и прибыли на Боулакр-роуд, Хайд, Темсайд в 6:45 утра, где обнаружили тело 46-летнего мужчины. Пока нет оснований считать, что обстоятельства смерти подозрительные», – сообщили в полиции.

Известно, что Рикки Хаттон планировал возвратиться на ринг в декабре.

После завершения карьеры Хаттон пережил попытки самоубийства и преодолел конфликт с семьей. В последнее время боролся с психическими проблемами и наркотической зависимостью.

Во время боксерской карьеры он получил несколько чемпионских поясов мира и был признан Боксером года в 2015 году.

Последний бой провел против украинца Вячеслава Сенченко, нокаутировавшего Хаттона в 9-м раунде.

sport.ua