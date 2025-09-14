Лоудон: Мы понимаем, нас ждут труднейшие испытания

В своё время Грэм Лоудон был спортивным директором команды Marussia, затем занимался другими проектами, впрочем, тоже имевшими то или иное отношение к автоспорту, например, был менеджером Гуаньюя Чжоу, но теперь руководит новой командой Cadillac F1.

В интервью официальному сайту чемпионата он рассказал о том, как идёт подготовка к дебюту заводской команды концерна General Motors в Формуле 1. Одно из важных событий состоялось недавно: в конце августа был объявлен её состав: в 2026 году за Cadillac будут выступать опытные профессионалы Валттери Боттас и Серхио Перес.

Грэм Лоудон: «Все понимают, что мы сделали ставку на опыт, выбрав Валттери и Серхио. Когда мы им об этом сообщили, в глазах каждого из них мелькнули искры восторга, а для меня это важно.

Энтузиазм – одно из качеств, которые нам сейчас нужны, ведь если за вашу команду выступают гонщики, у который правильный настрой, это идёт на пользу делу. Сейчас мы занимаемся строительством команды, а это значит, что мы должны создать сплочённый коллектив.

Разумеется, одно из преимуществ, которые мы получим в 2026-м, заключается в том, что в отличие от обычного года, когда на тесты отводится только три дня, в 2026-м сначала пройдут тесты в Барселоне, а потом ещё две дополнительных серии тестов в Бахрейне. Мы получим в три раза больше времени на тесты, и это в том числе поможет Валттери и Серхио обрести скорость…

Гонщикам не нужно во всех деталях знать секреты конструкции машины и всего остального, но я думаю, очень ценно, что Валттери не расставался с паддоком, поэтому в каждый уик-энд присутствует на совещаниях с инженерами Mercedes, поэтому его техническая подготовка остаётся на высоком уровне.

Если говорить о Колтоне Херте, нашем резервном пилоте, то начну с того, что мне очень нравится этот парень. За два предыдущих года я неплохо с ним познакомился, и мне по душе его подход – он настоящий гонщик.

Когда человек переходит из одного чемпионата, где он боролся за победы, в другой, где ему предстоит роль тест-пилота, то у некоторых могут возникнуть вопросы к репутации такого гонщика. Но мне нравится, что Колтон уверен в своей способности быстро адаптироваться к таким переменам. Это именно то, что я хочу видеть…

Он американец, и хотя мы всегда говорили, что людей в нашу программу подбираем исключительно по их достоинствам, если кто-то из них из США, то это только плюс, ведь мы американская команда… Кроме того, мы договоримся, чтобы он выступал в Ф2, чтобы поддерживать гоночную форму. Сейчас мы изучаем разные варианты для него на 2026 год, и, конечно, один из них – Формула 2. Получить опыт таких гонок будет очень полезно».

Должность технического директора Cadillac F1 занимает опытный Ник Честер, в своё время долго проработавший в заводской команде Renault, главным конструктором стал Джон Маккиллиам, ране сотрудничавший с семью разными командами Формулы 1, а Пэт Симмондс консультирует его по инженерным вопросам.

Лоудон шутит, что по его примерным прикидкам общий стаж специалистов, работающих в команде, насчитывает примерно 2500 лет.

«Работы по созданию машины идут по графику, и это хорошая новость, – продолжил Лоудон. – В настоящее время мы занимаемся первыми двумя шасси, которые будут использоваться в гонках. Какое-то время назад мы построили опытный образец шасси, и он использовался для проведения точно таких же тестов, которые проводит FIA в процессе омологации.

Все эти тесты прототип шасси выдержал. Вероятно, мы вообще первая команда, которая провела такие тесты, ведь у других есть опыт предыдущих лет, но мы хотели быть уверенными, что и реальное гоночное шасси успешно пройдёт омологацию».

В перспективе в Cadillac F1 хотят строить машины в Америке, но производственная база команды в штате Индиана ещё только строится и будет введена в строй в следующем году. Поэтому на первых порах команда сотрудничает с различными сторонними поставщиками, а основные работы выполняются на базе в британском Сильверстоуне.

Собственная силовая установка, произведённая силами General Motors, появится не раньше 2029-го, поэтому пока на машинах Cadillac F1 будут стоять двигатели и коробки передач Ferrari. Но корпуса для КПП команда собирается производить своими силами уже сейчас.

В начале января Cadillac планирует провести первичную обкатку машины в Сильверстоуне, совместив её со съёмочным днём.

«Любой, кто смотрит гонки Формулы 1 дома, может скачать из интернета подробный технический регламент, но тут и кроется главная проблема, – рассуждает Лоудон. – В чемпионате 11 команд, раньше их было десять, и все соревнуются на основе одного и того же свода технических правил. Никто не может изобрести машину какого-то иного типа. Регламент задаёт очень строгие рамки, поэтому соперничество разворачивается безумно острое, мы должны это понимать…

Если в чемпионат придёт новая команда и сразу начнёт выступать достаточно конкурентоспособно, то те команды, которые уже давно в чемпионате, могут сильно расстроиться и разозлиться. В общем, мы понимаем, что нас ждут труднейшие испытания. Очень сложно определить, что в нашем случае можно будет считать успехом, но для начала мы просто должны как можно лучше справляться с делом и завоевать уважение соперников.

Полагаю, это всегда должно быть первоочередной задачей, и если мы её выполним, это будет означать, что мы действительно неплохо работаем».

