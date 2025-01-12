Лоусон: Я здесь не для того, чтобы проигрывать

В 2025 году Лиам Лоусон будет выступать за Red Bull Racing, став новым напарником Макса Ферстаппена. Молодой новозеландский гонщик с опытом всего 11 Гран При понимает, что ему придётся очень непросто, но, по его словам, он готов решать задачи, которые будет ставить перед ним руководство команды.

«Разумеется, я должен оставаться реалистом, – поделился Лоусон в интервью новозеландскому онлайн-изданию Stuff. – Я осознаю, что это мой первый полный сезон в Формуле 1, и мне предстоит выступать на многих трассах, где я ещё не гонялся.

Поэтому не рассчитываю, что сразу смогу соперничать с Максом за победы в гонках. Но, конечно, ожидаю, что буду показывать хорошие результаты и выступать так, как нужно команде. И, безусловно, я здесь не для того, чтобы проигрывать. Я здесь по единственной причине, и это меня вдохновляет.

Думаю, что все шесть лет моего сотрудничества с Red Bull я постоянно нахожусь в атмосфере прессинга. Это началось, когда они заключили со мной контракт – мне тогда было 16. Примерно раза в две недели мне звонил Хельмут Марко и напоминал: «Работай как следует, или тебя выгонят».

Конечно, когда ты ещё совсем молодой гонщик, то в такие моменты ты чувствуешь сильнейший прессинг, но это тебя готовит к Формуле 1. В общем, мне кажется, что в этом плане я уже достиг нужного уровня».

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