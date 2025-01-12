Манакор. Кравченко стал призером турнира ITF М15 в одиночном разряде

Украинский теннисист Георгий Кравченко уступил в решающем матче соревнований ITF М15 в Испании



В решающем поединке турнира украинец, занимающий 789-е место в мировом рейтинге, потерпел поражение от испанца Педро Вивеса Маркоса (№819 АТР) – 5:7, 4:6. Поединок продолжался чуть более двух часов, за которые Кравченко один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, сделал один брейк и проиграл три гейма на своей подаче.

24-летний Георгий Кравченко девятый раз в карьере дошел до финала на турнире ITF в одиночном разряде и боролся за свой четвертый титул. Последний раз украинец сыграл в финале год назад, на турнире аналогичной категории и также в Манакоре. Тогда он завоевал свой третий чемпионский трофей.

Выступление в Манакоре принесло Георгию Кравченко $1272 призовых и 8 рейтинговых очков.

btu.org.ua