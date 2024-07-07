Онс Жабер: “Я пыталась играть в свой теннис, но это был не мой день. Свитолина сыграла просто невероятно”

Десятая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала свое поражение от украинки Элины Свитолиной в третьем круге Уимблдона

– Мне кажется, Элина показала отличную игру. Я не видела других ее матчей, но мне показалось, что это был очень сильный ее матч и моя команда в нашем разговоре это тоже подтвердила.

У меня было много положительных моментов сегодня, потому что, хотя я чувствую, что в целом сыграла не лучшим образом, я пыталась вернуться во втором сете, и у меня был шанс. Таков теннис. Я надеюсь, что смогу извлечь уроки из этого матча и стать сильнее во второй половине сезона.

• Обзор матча Элина Свитолина – Онс Жабер на Уимблдоне (ВИДЕО)

– Как вы чувствуете себя физически, учитывая вашу ситуацию с коленом? Возьмете ли вы несколько недель или дней отдыха, чтобы перестроиться перед остальной частью сезона?

– Да, это часть сезона, когда мне нужно сделать еще одну инъекцию в колено. Я запланировала это после Уимблдона и мне нужно об этом позаботиться. Думаю, это будет неделя или полторы перерыва, потому что, да, по медицинским показаниям мне нужно немного времени.

Я понимаю, что все так, как есть. Как я уже говорила в прошлый раз, колено всегда будет меня беспокоить, и я всегда буду с ним играть, так что я принимаю это. Пару месяцев назад я не могла играть, а теперь двигаюсь гораздо лучше. Я очень благодарна за это.

– Испытывали ли вы боль во время матча или сложности с передвижением по корту?

– Нет. На самом деле это та же старая боль, с которой я играю последние несколько матчей. Я не могу сказать, что сегодня проиграла из-за колена. Определенно, я бы так не сказала. Я пыталась играть в свой теннис, но это был не мой день. Элина сыграла просто невероятно.

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