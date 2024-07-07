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Футбол

Монтелла: Турция входит в пятерку лучших сборных Европы

Наставник команды разочарован вылетом

Монтелла: Турция входит в пятерку лучших сборных Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Лунные звезды" завершили выступление на чемпионате Европы. Винченцо Монтелла считает, что у сборной есть причины для гордости.

    “Поскольку мы были самой молодой командой на турнире, мы не могли полагаться на опыт. Мы могли бы лучше действовать в некоторых моментах. Болельщики нейтральных стран начали испытывать симпатию к нам из-за игровой индивидуальности. Мы должны это отстаивать.

    Мы должны гордиться собой. Мы могли бы достичь большего, были очень близки к победе, но, к сожалению, такой футбол. Я думаю, что мы входим в пятерку лучших сборных Европы”, – заявил тренер.

    Монтелла возглавил коллектив в сентябре 2023 года (13 матчей, 6 побед).

    www.ua-football.com

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