Винисиус догнал Месси по системе гол+пас в плей-офф ЛЧ в возрасте до 24-х лет

Бразилец еще раз доказывает, что Реал совершил удачный трансфер в свое время

Фото: twitter.com/realmadrid

На счету Жуниора 22 результативных действия в весенней части турниров (11 голов и 11 ассистов). Он повторил рекорд Лионеля Месси, которому эта планка покорилась еще до 24-х лет.

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Форвард "сливочных" дебютировал в соревновании в сезоне 2018/19. За это время Винисиус отыграл 56 поединков, забил 21 мяч и отдал 21 ассист.

В плей-офф ЛЧ 2023/24 бразилец нанес точный удар в матче с "Лейпцигом", сделал 2 передачи в игре с "Манчестер Сити", а еще оформил дубль и отдал результативный пас в дуэли с "Баварией".

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