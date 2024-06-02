Лечение Шумахера обходится в 7 миллионов евро в год

Более десяти лет назад Михаэль Шумахер получил серьёзные черепно-мозговые травмы после падения на лыжах во французских Альпах. Информации о его состоянии здоровья нет, но семья семикратного чемпиона мира продолжает бороться за Михаэля и использует все последние достижения современной медицины.

Итальянская Corriere della Sera сообщает, что лечение Шумахера обходится в семь миллионов евро в год. В эту сумму входят расходы на оборудование и медицинский персонал, а также на охрану, которая обеспечивает неприкосновенность частной жизни гонщика.

В связи с высокими расходами на лечение, Коринне Шумахер, супруге Михаэля, приходится продавать часть имущества. Помимо коллекции часов, реализованной в мае за несколько миллионов евро, за последние несколько лет были проданы частный самолёт, резиденция в Норвегии и резиденция на берегу Женевского озера.

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