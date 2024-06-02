Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

1 июня 2024 года на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в соглавном бою на ринге встретились: Филип Хргович (17–0, 14 KO) из Хорватии и британец Даниель Дюбуа (20–2, 19 KO).

Дюбуа владел большим преимуществом и просто избивал Хрговича. В 8-м раунде рефери остановил поединок и присудил победу Дюбуа.

Даниель завоевал временный титул IBF. Полноценным титулом IBF владеет украинец Александр Усик (22–0, 14 КО), уже побеждавший Дюбуа досрочно в августе 2023 года.

Теперь Даниель получил право на обязательный бой-реванш против Усика. Поскольку Александр проведет второй поединок с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года, раньше лета 2025 встречу украинца и британца ждать не стоит.

sport.ua