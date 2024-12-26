«Достойно очень». Известный баскетболист оценил победу Усика над Фьюри

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Известный украинский баскетболист Артем Пустовой в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о бое-реванше между своим соотечественником Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри:

«Я смотрел и первый бой с Фьюри, и второй. Поддерживал нашего боксера. Достойно очень Усик провел этот поединок. Рад за него».

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua