Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями об этом бое.

«Тайсон Фьюри думает, что выиграл эти бои – я так не думаю. Не думаю, что кто-то заинтересован в третьем бою с Усиком. Бой, которого хочет вся наша страна, – это бой Эй Джея против Фьюри. Но Тайсон решил делать то, что ему заблагорассудится», – сказал Хирн.

sport.ua