ВИДЕО. Тео Лопес по очкам победил Клаггетта и защитил пояс WBO

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В ночь с 29 на 30 июня в Майами (США) состоялся интересный чемпионский бой в суперлёгком весе.

На ринг вышли американец Теофимо Лопес (20–1, 13 KO), чемпион мира по версии WBO, и Стив Клаггетт (38–7–2, 26 KO), претендент из Канады.

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Тео Лопес успешно провел защиту титула WBO. Перевес Тео Лопеса оказался огромным. Он доминировал в каждом раунде, но досрочно завершить бой не сумел.

Все судьи единогласно отдали предпочтение американцу. Это его 21-я победа на профи-ринге. У него остаются пояса WBO и The Ring.

Теофимо Лопес (США) – Стив Клаггетт (Канада) – UD 12 (120–108, 120–108, 119–109)

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