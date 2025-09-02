Умер легендарный боец, который выстоял против Мухаммеда Али и Джо Фрейзера

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Багнер

Умер легендарный британский супертяжеловес венгерского происхождения Джо Багнер.

Багнер скончался в доме престарелых в Австралии. На момент смерти ему было 76 лет. Причины смерти пока неизвестны.

Джо за карьеру одержал 69 побед, проиграл 13 поединков, у него была также одна ничья.

Британский супертяжеловес за карьеру становился чемпионом Европы и чемпионом Великобритании и Австралии. Также Багнер выходил и на бой за титул чемпиона мира.

Джо Багнер известен тем, что является единственным в истории боксером, который дважды выстоял против Мухаммеда Али и проиграл только по решению судей. Багнер также прошел всю дистанцию и против Джо Фрейзера.

sport.ua