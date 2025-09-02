Мик Шумахер ведёт переговоры с McLaren Racing

Надежды Мика Шумахера вернуться в Формулу 1 вновь не сбылись, поскольку в Cadillac F1 остановили свой выбор на более опытных гонщиках с более прочной репутацией – на Валттери Боттасе и Серхио Пересе.

Однако сыну семикратного чемпиона мира был предложен иной вариант: он мог бы стать резервным гонщиком новой команды Формулы 1 и совмещать эту работу с выступлениями за Cadillac Team Jota в гонках на выносливость. Однако, по информации The Race, договориться сторонам не удалось.

Якобы условия, предложенные Мику, его не убедили. Как пишет британское издание, неясно, что именно ему не понравилось, однако однозначно можно утверждать, что в заводской команде Cadillac, выступающей в WEC, Шумахеру не была бы предоставлена та свобода, которая у него есть в Alpine Endurance Team.

Сейчас он пользуется определёнными привилегиями: он чаще напарников по экипажу гиперкара №36 работает со свежими шинами на тренировках и чаще других садится за руль в квалификациях. В Cadillac придерживаются иной политики: там все гонщики находятся в равных условиях, что специально оговаривается в их контрактах. Никаких исключений не было сделано даже для Дженсона Баттона несмотря на его известность и чемпионскую репутацию.

Какие варианты для продолжения карьеры остаются у Мика?

Единственно возможный теоретически, хотя и маловероятный шанс вернуться в Формулу 1 связан с Alpine, поскольку место напарника Пьера Гасли на следующий сезон формально свободно. Однако руководство гоночных программ концерна Renault готово продолжить сотрудничество с Шумахером-младшим только в WEC, а о прочих сценариях речь не идёт.

The Race, ссылаясь на свои источники, выдвигает по-своему любопытную версию дальнейшего развития событий: Мик уже ведёт переговоры с McLaren, и речь идёт о том, что он может присоединиться к их новому проекту в гонках на выносливость.

Мы писали о том, что в McLaren Racing приступили к разработке собственного гиперкара, который должен выйти на старт в 2027 году. У Шумахера уже есть опыт двух сезонов в премиальной категории WEC, где он уже трижды поднимался на подиум, и для McLaren услуги такого гонщика могут быть очень полезными. А Мика должны привлекать перспективы сотрудничества с этой компанией, чья команда в этом году уверенно доминирует в Формуле 1.

Впрочем, пока он готовится к оставшимся трём этапам сезона, на которых ему предстоит пилотировать спортпрототип Alpine A424, и гонка на техасском автодроме Circuit of the Americas пройдёт уже в этот уик-энд.

