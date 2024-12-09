Суперлицензия для Ферстаппена станет дешевле

Макс Ферстаппен сэкономит 300 000 евро на суперлицензии, позволяющей ему выступать в чемпионате мира 2025 года. Впрочем, эти расходы оплачивают команды.
Стоимость суперлицензии включает базовую выплату, а дальше зависит от количества очков, набранных гонщиком в предыдущем году – чуть больше 2300 евро за каждое очко.
Заработав рекордные 575 очков в 2023-м, Макс заплатил за текущую суперлицензию около 1,3 млн евро. В этом году очков у него меньше – 437, так что лицензия на 2025-й будет стоить около 1 миллиона евро.
Вторая по стоимости суперлицензия – у Ландо Норриса, он заплатит 876 000 евро – почти вдвое больше, чем год назад.
Всего 20 гонщиков, которые получат суперлицензию на участие в сезоне Формулы 1 2025 года, принесут FIA в виде лицензионных отчислений около 6,3 миллиона евро.
Стоимость супердицензий на сезон 2025 года
|Гонщик
|Очки в 2024-м
|Стоимость лицензии на 2025-й
|М.Ферстаппен
|437
|€ 1,021,964
|Л.Норрис
|374
|€ 876,204
|Ш.Леклер
|356
|€ 834,648
|О.Пиастри
|292
|€ 686,715
|К.Сайнс
|290
|€ 682,066
|Д.Расселл
|245
|€ 577,979
|Л.Хэмилтон
|223
|€ 527,103
|С.Перес
|152
|€ 362,936
|Ф.Алонсо
|70
|€ 173,307
|П.Гасли
|42
|€ 108,579
|Н.Хюлкенберг
|41
|€ 106,267
|Ю.Цунода
|30
|€ 80,829
|Л.Стролл
|24
|€ 66,954
|Э.Окон
|23
|€ 64,641
|А.Элбон
|12
|€ 39,203
|О.Берман
|7
|€ 27,640
|Ф.Колапинто
|5
|€ 23,015
|Л.Лоусон
|4
|€ 20,703
|А.Антонелли, Г.Бортолето, Д.Дуэн
|0
|€ 11,453