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Автоспорт

Суперлицензия для Ферстаппена станет дешевле

Суперлицензия для Ферстаппена станет дешевле

Макс Ферстаппен сэкономит 300 000 евро на суперлицензии, позволяющей ему выступать в чемпионате мира 2025 года. Впрочем, эти расходы оплачивают команды.

Стоимость суперлицензии включает базовую выплату, а дальше зависит от количества очков, набранных гонщиком в предыдущем году – чуть больше 2300 евро за каждое очко.

Заработав рекордные 575 очков в 2023-м, Макс заплатил за текущую суперлицензию около 1,3 млн евро. В этом году очков у него меньше – 437, так что лицензия на 2025-й будет стоить около 1 миллиона евро.

Вторая по стоимости суперлицензия – у Ландо Норриса, он заплатит 876 000 евро – почти вдвое больше, чем год назад.

Всего 20 гонщиков, которые получат суперлицензию на участие в сезоне Формулы 1 2025 года, принесут FIA в виде лицензионных отчислений около 6,3 миллиона евро.

Стоимость супердицензий на сезон 2025 года

Гонщик   Очки в 2024-м Стоимость лицензии на 2025-й
М.Ферстаппен   437 € 1,021,964
Л.Норрис   374 € 876,204
Ш.Леклер   356 € 834,648
О.Пиастри   292 € 686,715
К.Сайнс   290 € 682,066
Д.Расселл   245 € 577,979
Л.Хэмилтон   223 € 527,103
С.Перес   152 € 362,936
Ф.Алонсо   70 € 173,307
П.Гасли   42 € 108,579
Н.Хюлкенберг   41 € 106,267
Ю.Цунода   30 € 80,829
Л.Стролл   24 € 66,954
Э.Окон   23 € 64,641
А.Элбон   12 € 39,203
О.Берман   7 € 27,640
Ф.Колапинто   5 € 23,015
Л.Лоусон   4 € 20,703
А.Антонелли, Г.Бортолето, Д.Дуэн   0 € 11,453

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