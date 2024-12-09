Суперлицензия для Ферстаппена станет дешевле

Макс Ферстаппен сэкономит 300 000 евро на суперлицензии, позволяющей ему выступать в чемпионате мира 2025 года. Впрочем, эти расходы оплачивают команды.

Стоимость суперлицензии включает базовую выплату, а дальше зависит от количества очков, набранных гонщиком в предыдущем году – чуть больше 2300 евро за каждое очко.

Заработав рекордные 575 очков в 2023-м, Макс заплатил за текущую суперлицензию около 1,3 млн евро. В этом году очков у него меньше – 437, так что лицензия на 2025-й будет стоить около 1 миллиона евро.

Вторая по стоимости суперлицензия – у Ландо Норриса, он заплатит 876 000 евро – почти вдвое больше, чем год назад.

Всего 20 гонщиков, которые получат суперлицензию на участие в сезоне Формулы 1 2025 года, принесут FIA в виде лицензионных отчислений около 6,3 миллиона евро.

Стоимость супердицензий на сезон 2025 года

Гонщик Очки в 2024-м Стоимость лицензии на 2025-й М.Ферстаппен 437 € 1,021,964 Л.Норрис 374 € 876,204 Ш.Леклер 356 € 834,648 О.Пиастри 292 € 686,715 К.Сайнс 290 € 682,066 Д.Расселл 245 € 577,979 Л.Хэмилтон 223 € 527,103 С.Перес 152 € 362,936 Ф.Алонсо 70 € 173,307 П.Гасли 42 € 108,579 Н.Хюлкенберг 41 € 106,267 Ю.Цунода 30 € 80,829 Л.Стролл 24 € 66,954 Э.Окон 23 € 64,641 А.Элбон 12 € 39,203 О.Берман 7 € 27,640 Ф.Колапинто 5 € 23,015 Л.Лоусон 4 € 20,703 А.Антонелли, Г.Бортолето, Д.Дуэн 0 € 11,453

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