Сакраменто Лэня разгромил Юту Михайлюка в регулярном чемпионате НБА

Украинцы очков не набирали

В Национальной баскетбольной ассоциации прошли матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Сакраменто Алексея Лэня на своей площадке разгромил Юту Святослава Михайлюка. Украинцы очков не набирали. Лэнь за 8 минут на площадке совершил один подбор и три передачи. Михайлюк за 11 минут игры ограничился одним подбором.

В других матчах отметим разгром Вашингтона Мемфисом — 140:112. Также Кливленд проиграл Майами — 113:122.

Чикаго Буллз — Филадельфия 76ерс — 100:108 (33:23, 17:39, 29:26, 21:20)

Бруклин Нетс — Милуоки Бакс — 113:118 (25:27, 27:24, 34:35, 27:32)

Индиана Пэйсерс — Шарлотт Хорнетс — 109:113 (24:28, 38:35, 20:20, 27:30)

Атланта Хокс — Денвер Наггетс — 111:141 (23:38, 25:33, 36:35, 27:35)

Майами Хит — Кливленд Кавальерс — 122:113 (21:25, 38:26, 31:29, 32:33)

Орландо Мэджик — Финикс Санз — 115:110 (29:34, 28:28, 27:25, 31:23)

Вашингтон Уизардс — Мемфис Гризлис — 112:140 (26:34, 29:38, 27:39, 30:29)

Сан-Антонио Сперс — Нью-Орлеан Пеликанс — 121:116 (28:34, 43:28, 21:25, 29:29)

Голден Стэйт Уорриорс — Миннесота Тимбервулвз — 114:106 (21:30, 28:28, 44:32, 21:16)

Лос-Анджелес Клипперс — Хьюстон Рокетс — 106:117 (28:30, 24:34, 31:31, 23:22)

Лос-Анджелес Лейкерс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 107:98 (22:28, 37:17, 18:29, 30:24)

Сакраменто Кингз — Юта Джаз — 141:97 (26:23, 36:22, 43:29, 36:23)

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