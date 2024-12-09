Рейтинг WTA. Костюк проводит 30-ю неделю в топ-20, Стародубцева покинула сотню сильнейших теннисисток мира

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации
Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая на этой неделе остается 18-й ракеткой мира и начинает свою 30-ю неделю среди двадцати сильнейших теннисисток мира.
На второй позиции в национальном рейтинге находится Элина Свитолина, которая сохраняет за собой 23-ю строчку в мировом рейтинге.
Даяна Ястремская начинает эту неделю на 34-й позиции (-1), Ангелина Калинина поднялась на 56-е место (+1), а Юлия Стародубцева покинула первую сотню мирового рейтинга, опустившись на 101-е место (-1).
Немного улучшила свои позиции Леся Цуренко, которая в обновленном рейтинге поднялась на 115-е место (+2).
• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)
В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, продолжая оставаться четвертой ракеткой мира.
Надежда Киченок сохранила за собой 40-е место, а Марта Костюк занимает 60-е место в парном рейтинге WTA.
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