Майами. Гауфф за 47 минут разгромила Кенин, Крюгер впервые в карьере победила соперницу из топ-10

На турнире WTA 1000 в США стартовали матчи второго круга



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Магдалена Френх (Польша, 29) 6:4, 6:4

Чжэн Циньвэнь (Китай, 9) – Лорен Дэвис (США) 6:1, 7:5

Лейла Фернандес (Канада, 26) – Алиша Паркс (США) 7:6(1), 6:3

Эшлин Крюгер (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 7) 6:4, 2:6, 6:4

Коко Гауфф (США, 3) – София Кенин (США) 6:0, 6:0

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:4, 6:4

Елена-Габриэла Русе (№102 WTA) впервые с сентября прошлого года обыграла соперницу из топ-30 рейтинга. Тогда румынка была сильнее Барборы Крейчиковой (№8) во втором круге US Open. Также румынка впервые вышла в третий круг на турнире WTA 1000.

Эшлин Крюгер (№40 WTA) одержала свою дебютную победу над теннисисткой, входящей в топ-10 рейтинга. До сегодняшнего матча против Рыбакиной американка проиграла в шести подобных встречах. За выход в 1/8 финала Крюгер будет бороться с Лейлой Фернандес, которую уже обыгрывала в феврале на турнире в Абу-Даби.

Коко Гауфф провела на корте 47 минут игрового времени и во второй раз в карьере победила в матче, в котором не проиграла ни одного гейма. Впервые это произошло в прошлом году, когда она обыграла Аранчу Рус на турнире WTA 1000 в Мадриде.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua