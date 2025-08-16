Цинциннати. Cиннер в свой День рождения вышел в финал “Мастерса”, обыграв сенсационного “квалифаера”

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал на турнире ATP 1000 в США



Цинциннати, США • 7-18 августа • хард • $10,699,452

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) – Теренс Атман (Франция, Q) 7:6(4), 6:2

Янник Синнер, в свой 24-й День рождения, остановил победную серию Теренса Атмана из семи матчей на этом турнире и продолжил свою, которая теперь составляет уже девять поединков. Итальянский теннисист затратил на свою победу 1,5 часа, сделал два брейка и не позволил сопернику добраться до брейк-поинтов.

Синнер стал первым теннисистом, кому удалось дважды подряд дойти до финала в Цинциннати после Роджера Федерера в 2014-2015 годах. Янник проведет свой 8-й финал на «Мастерсах» и будет бороться за 5-й титул. Его следующий соперник определится в поединке между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua