Лео Турини скорбит по последнему механику Энцо Феррари

Сегодня утром в Модене прошли похороны Роландо Левони, который был одним из тех безвестных героев Формулы 1, о которых знают только посвящённые, но Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики, был много лет знаком с этим человеком и искренне по нему скорбит…

Энцо Феррари ушёл из жизни 14 августа 1988-го. Так совпало, что в день 37-й годовщины его смерти не стало Роландо Левони, моего дорогого друга, который был последним механиком великого Комендаторе…

Он работал в команде в те времена, когда в гараже Ferrari все говорили даже не на итальянском языке, а на особом диалекте, характерном для Модены – по той простой причине, что все механики Скудерии были родом из этой провинции. Поэтому Ники Лауде, Джоди Шектеру и Жилю Вильнёву, а впоследствии даже Михаэлю Шумахеру приходилось привыкать к этому характерному говору, который отличало резкое и громкое звучание, чем-то похожее на рёв 12-цилиндрового мотора.

Роландо не стало на пороге его 90-летия, а он был одним из последних символов той эпохи, от которой остались лишь романтические воспоминания.

Руки Левони всегда были по локоть в машинном масле, и история его жизни – это история Ferrari в тот славный период. Как он любил говорить, слегка приукрашивая реальные события, что на заре 60-х его нанял на работу лично Энцо Феррари. В любом случае он был одним из тех механиков, которые все вместе помогали создавать легенду…

Как и другие механики Скудерии, Левони отлично знал своё дело и умел работать очень быстро, поэтому Мауро Форгьери, главный конструктор, всегда мог на него положиться. Однажды он мне сказал: «За Феррари и Форгьери мы готовы пойти в огонь, потому что мы не наёмные работники – нам кажется, что мы солдаты на фронте. А наши гонщики – это герои, которых мы должны защищать. Когда судьба в 1982-м отняла нашего дорогого Жиля Вильнёва, для всех это была потеря близкого и родного человека».

Даже выйдя на пенсию, Левони вносил свой вклад в дело сохранения истории Ferrari. Для меня он был как родной дядя – наверное, это почувствует каждый, кто будет читать этот некролог. Вполне могу представить, что там, на Небесах, он вместе с Комендаторе Энцо и Мауро Форгьери продолжит болеть за Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона…»

Источник