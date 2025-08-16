Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт – Мозес Итаума

В ночь на 17 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, организованный известными британскими промоутерами Эдди Хирном (Matchroom Boxing) и Фрэнком Уорреном (Queensberry Promotions).

Главным событием стало противостояние в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретились непобежденный британец Мозес Итаума (12–0, 10 КО) и бывший претендент на титул чемпиона мира, его соотечественник Диллиан Уайт (31–3, 21 КО).

Боксеры решили не форсировать события – осторожно фехтовали джебами на дальней дистанции. Итаума превосходно двигался на ногах, комбинировал удары, пытаясь найти слабое место в обороне оппонента.

Оказалось, что скорость и концентрация Уайта остались в далеком прошлом – тот быстро начал пропускать удар за ударом, не успевал перекрывать голову и корпус и быстро улетел в нокдаун. Диллиан пытался продолжить бой, но рефери зафиксировал победу Итаумы.

Мозес считается одним из вероятных соперников для чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика – влиятельный функционер Турки Аль-Шейх признавался, что мечтает организовать бой талантливого британца и представителя Украины.

Мозес Итаума (Великобритания) – Диллиан Уайт (Великобритания) – TKO 1/10

