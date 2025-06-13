Александр УСИК: «Для меня он всегда на первом месте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александр Усик высказался о своем вероисповедании.

«Для меня вера – главная сила. Иисус всегда на первом месте. Бог каждый день дает мне дар, дает мне силу. Я каждый день молюсь за свою семью, страну и вообще за всех людей. Но для меня Господь всегда на первом месте», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 12 боев, десять из которых закончил досрочно

sport.ua