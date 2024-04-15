Известный шотландский боксер умер в возрасте 45 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Вилли Лимонд

Вилли Лимонд (42-6, 13 KO), легенда шотландского бокса, умер в возрасте 45 лет.

Лимонд имел впечатляющую карьеру, встречаясь с такими известными боксерами, как Амир Хан, Эрик Моралес и Энтони Кролла. Он начал свою карьеру с побед, выиграв первые 18 поединков в качестве профессионала.

Лимонд достиг значительных успехов, завоевав титулы Европы и Британского Содружества. Несмотря на два поражения в боях за британский титул, Лимонд осуществил свою мечту, победив за пояс Кертиса Лонсдейла в 2014 году.

Последний бой Вилли провел в сентябре прошлого года, проиграв техническим нокаутом Рики Бернсу в Глазго.

В начале апреля 2024 года у Лимонда случился эпилептический приступ за рулем. После десяти дней пребывания в больнице он скончался.

sport.ua