Реванш Усик – Фьюри рискует остаться без статуса боя за все титулы

Sky Sports. Фьюри и Усик

По информации британских СМИ, победитель боя за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может сразу получить обязательного претендента по линии WBC.

Им станет победитель поединка Агит Кабайел – Франк Санчес. Кубинец Санчес в рейтинге WBC идет на второй позиции, а организация уже санкционировала бой за статус обаятельного претендента.

Известно, что Усик и Фьюри намерены провести два боя, но с этим могут быть проблемы из-за обязательных претендентов.

IBF требует, чтобы победитель боя Усик – Фьюри сразу после первого поединка дрался с обязательным претендентом Филипом Хрговичем. В противном случае IBF сделает титул вакантным.

Не исключено, что в таком случае бой-реванш Усика и Фьюри будет уже не со всеми титулами на кону.

sport.ua