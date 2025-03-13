«Усик победит обоих». Реакция фанов на решение WBO о защите титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирная боксерская организация (WBO) официально потребовала от Александра Усика провести защиту титула. Украинский боксер должен в течение 30 дней договориться о проведении поединка с временным чемпионом WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером.

Для Усика предпочтительней провести бой с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Стороны ведут переговоры и поединок может состояться в конце лета или начале осени.

В случае отказа от боя с Паркером, Усик будет вынужден отказаться от титула WBO. Болельщики в соцсетях отреагировали на решение WBO. Часть хочет видеть бой Усика с Паркером, а часть – реванш с Дюбуа.

Gritty From Da Underground: Лучше увидеть реванш Усик – Дюбуа, но Паркер заслуживает шанса. Думаю, Усик собирается его приготовить.

Boxing: Если этот бой состоится, это будет очень конкурентное и захватывающее противостояние. Лично я склоняюсь к Усику из-за его навыков и адаптивности, но опыт и сила Паркера могут сделать этот бой очень напряженным. В конечном счете, это бой, которого с нетерпением будут ждать поклонники этого вида спорта.

David Gallop-Hughes: Лучше посмотрим, как Усик сразится с Дюбуа. Я думаю, что Усик разберется с Паркером, а затем, надеюсь, его последний бой будет с Дюбуа.

Вероятно, Усик победит обоих, но как только он окончит карьеру, это оставляет огромную пустоту. И для меня Паркер, вероятно, заполняет его в течение нескольких лет, пока не придет новая кровь.

Stephen Sorby: Бой Усика против Дюбуа должен состояться вместо Усика против Паркера, потому что это абсолютный титул чемпиона в тяжелом весе.

Ben U: Пожалуйста, устройте бой Паркера с Усиком. Паркер заслуживает своего шанса, и это тот бой, который хотят увидеть фанаты.

Joe Selkirk New: Лучше увидеть бой Усика и Паркера, чем снова увидеть бой Дюбуа.

T: Правильное решение. Паркер не может драться ни с кем, кроме Усика или Дюбуа. Он этого заслуживает, Дюбуа теперь может ждать своей очереди после того, как так поздно отказался от участия.

Steve 4132: Паркер заслуживает боя. Единственная привлекательность боя с Дюбуа – это объединение (опять), чего не будет, если WBO все равно лишит Усика титула. Если они не примут подход IBF; на следующий день его лишат, а затем промоутеры могут назвать это объединительным боем, когда победитель встретится с Паркером.

sport.ua