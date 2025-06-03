«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легенда бокса Леннокс Льюис высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хэвивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я думаю, что Дюбуа готов. Он прошел через испытания и невзгоды. Он убийца королей. У него есть сила. Он уже был таким раньше. Он просто был там, сбил [Усика] с ног, поэтому он знает, что ему нужно делать. Было бы замечательно, если бы он это сделал, еще один чемпион из Великобритании.

Это нелегкая задача, но Дюбуа точно тот человек, который может завершить дело. Он выполнил работу. Он сертифицированный чемпион мира, и я думаю, что у него большие надежды на победу. Дюбуа собирается победить», — сказал Леннокс.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua