Нью-Йорк Никс уволил Тибодо с поста главного тренера

67-летний специалист возглавлял команду на протяжении пяти последних сезонов

Нью-Йорк Никс уволил Тома Тибодо с поста главного тренера.

Решение руководства было принято спустя три дня после вылета Никс в финале Восточной конференции, где они в серии из шести матчей уступили Индиане Пэйсерс.

Тибодо возглавлял Никс на протяжении пяти последних сезонов — с 2020 года.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона Нью-Йорк Никс финишировал на третьей позиции, а в плей-офф уверенно прошел Детройт (4:2 в серии), а также сенсационно выбил из борьбы чемпиона прошлого сезона — Бостон Селтикс (также 4:2 в серии).

В серии с Индианой Никс стартовали с двух домашних поражений, а затем не смогли наверстать упущенное. Несмотря на это, Нью-Йорк все равно выдал свою самую длинную серию плей-офф за 25 лет.

В послужном списке Тома Тибодо также была работа главным тренером в Миннесоте Тимбервулвз и Чикаго Буллз.

Источник