Прев’ю Першого Раунду ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. Нью-Йорк Нікс — Філадельфія СевентіСіксерс

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Нікс (2 місце) — СевентіСіксерс (7 місце)

Сезонна серія 3:1 на користь Нікс

Під час регулярної частини чемпіонату, протистояння, як такого, не вийшло. Що за Сіксерс, лише одну гру зіграв Ембіід, що за Нікс, Ренл також зіграв лише одну гру з чотирьох, в "серії".

Не вдасться і в плей-оф. Адже вже точно буде відсутній Джуліус. Тільки недавно після травм повернулись Анунобі, Робінсон. А в Сіксерс Джоель Ембіід.

Історія протистояння : Здоров'я Ембііда

Звичайно, мене дещо втомлює, щоразу, від серії до серії, повторювати як мантру одну й ту саму тезу про те, що головний гравець команди, має бути здоровим та готовим на 100% для того, щоб його команда розкрила з ним свій потенціал по максимуму.

Тим не менше, для Філадельфії це критично важливо.

Після повернення, Ембіід виглядав неповноцінно. Одразу кидалась в очі його повільність, втома. Хоча статистика, здавалося б, була на місці.

В грі плей-ін проти Маямі він виглядав десь на 6/10. Як в плані рівня гри, так і в плані фізичної готовності. Допускаю, що я зробив йому комплімент.

Тим не менше, якщо Джо-Джо буде здоровий, шанси на прохід Сіксерс — колосальні.

Звичайно, ви можете парирувати тим, що у Нікс є одразу три хороших центрових, котрі, як мінімум, зможуть безперестанку виснажувати Ембііда обороняючись проти нього, граючи з ним фізично. Тим паче робити це проти не найсильнішої версії чинного МВП.

Але, ніхто з цих центрових не може створити навіть найменших проблем для Ембііда, на половині майданчика Філадельфії.

Та й грати фізично проти Ембііда це така собі історія. Особливо, якщо ми говоримо про центрового, який "полює" на фоли. В середньому по сезону, Ембіід збирає по 11.6 штрафних. Влучає їх з 88% ефективністю. Відповідно, ще не факт, що від Тібодо послідує вказівка фолити на Ембііді. І чи навпаки, сам Ембіід не "полюватиме" на своїх опонентів.

Тим не менше, все це за умови, що Джоель гратиме і гратиме багато. А грати доведеться багато.

Прогноз : прохід СевентіСіксерс 4:2

Фактори серії :

📍 Джейлен Брансон. В цьому сезоні, Брансон є одним з 10 найкращих гравців Ліги. Який, як на мене, заслужено має потрапляти або в топ 5 голосування за нагороду МВП, або в Першу Збірну НБА.

Знаючи про травму Ембііда, Тібодо всіма силами намагатиметься використовувати Брансона у якості наконечника атаки, який дуже часто розмінюватиметься на Ембііда, змушуючи останнього працювати, бігати, грати в дроп. Чого і здоровий Ембіід, переконаний, не дуже б хотів та міг робити. Я вже мовчу про "пораненого".

Але, яким би крутим не був Брансон, по ходу цього сезону, деякі колективи показували, як з ним можна боротись.

Так, наприклад, у одній з ігор проти Лейкерс, в кінці матчу, Леброн та компанія стабільно почали грати у подвійну опіку проти гарда Нью-Йорка. І це принесло свій результат. Тоді, в кінцівці матчу, Брансон практично нічого не влучив, напомилявся, а Нікс програли ту гру.

Філадельфія має у своєму складі гравців, які готові оборонятись подібним чином. Чого тільки вартий той самий матч проти Маямі в плей-ін, коли в кінцівці гри, зрозумівши, що Батлер "все", м'яч пішов в руки Тайлеру Хірро. Проти якого одразу ж почали використовувати Батюма, Убре, дії в обороні яких і привели до чи не ключової втрати гарда Хіт, що зіграла на руку Філадельфії.

📍 Тайріз Максі. На відміну від Нікс, Сіксерс мають пряму відповідь Брансону.

Мається на увазі, що обидві команди мають у своєму складі летального гравця беккорту. Звісно, Джейлен краще. Але Максі не сильно від нього відставатиме.

Тоді як "контри" Ембііду у них нема. Таким міг бути Рендл, чиї б розміри, боротьба, вміння набирати очки, стали б в пригоді.

Так, Джейлен набиратиме своє. Так само як і Тайріз. Проти швидкості якого, Нью-Йорк не має "протиотрути".

📍 Глибина ротації. Багато що вирішуватиме саме вона. Що для однієї, що для іншої команди. У обоймі кожної є в районі 8 гравців, що в той чи інший вечір, можуть дати хороший результат.

pics from : nba.com

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