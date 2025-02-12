Лэнь официально стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс

Украинец будет выступать в команде с ЛеБроном и Дончичем

Украинский центровой Алексей Лэнь стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс.

Срок соглашения не разглашается. При этом, по сообщению ряда источников, для подписания украинца Лейкерс пришлось отчислить бигмена Кристиана Вуда. Также катализатором перехода стал проваленный медосмотр Марка Уильямса.

С 2021 года украинский центровой защищал цвета Сакраменто. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 36-ти матчах, в среднем набирая 1,4 очка, 1,8 подбора и 0,8 передачи.

По ходе дедлайна трейдов украинец перешел в Вашингтон (за Уизардз Лэнь выступал в сезоне-2020/21). Однако Вашингтон не планировал оставлять у себя 31-летнего центрового.

Лейкерс занимают 4-ю позицию в таблице Западной конференции. Напомним, что Лэнь проводит 12-й сезон в НБА, а его одноклубниками сейчас станут Лука Дончич и ЛеБрон Джеймс.

Алексей станет третьим украинцем в истории Лейкерс. С 2000 по 2006 год в составе Лос-Анджелес выступал Станислав Медведенко, который добыл с Лейкерс два чемпионских титула, а в 2018 году цвета команды защищал Святослав Михайлюк.

OFFICIAL: Alex Len, Laker. pic.twitter.com/THGFSYWhQ7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 11, 2025

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