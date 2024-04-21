Плей-офф НБА. Первые победы Нью-Йорка и Денвера

Сегодня в борьбу вступит Бостон украинца Михайлюка

В ночь на 21 апреля начался раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лейкерс уступил Денверу (103:114), а Нью-Йорк дожал Филадельфию — 111:104. Сегодня состоятся еще четыре игры 1/8 финала, в одном из матчей сыграет команда украинца Свята Михайлюка — Бостон.

Плей-офф НБА. 1/8 финала

Нью-Йорк Никс — Филадельфия 76ерс — 111:104 (25:34, 33:12, 21:36, 32:22)

Счет в серии — 1:0

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс — 114:103 (25:33, 32:27, 32:18, 25:25)

Счет в серии — 1:0

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