Клавелл стал MVP финала Латвийско-эстонской баскетбольной лиги

В символическую сборную вошли Рональд Марч и Онджей Балвин

Три представителя Прометея получили индивидуальные награды по завершению плей-офф Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

В символическую сборную сезона ЛЭБЛ вошли Рональд Марч и Онджей Балвин. А MVP финала был признан Джиан Клавелл, чья результативная игра (26 очков) стала одним из ключевых факторов для триумфа Прометея.

Напомним, что в финальном противостоянии коллектив Ронена Гинзбурга в невероятном по накале противостоянию переиграла БК Калев/Крамо (91:83). Ключевым моментом встречи стали два точных дальних броска Клавелла в конце игры.

Прометей стал двукратным победителем ЛЭБЛ. В прошлом году команда Гинзбурга в финале одолела ВЭФ из Риги.

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