Старый Луцк подписал форварда Запорожья Николайчука

В прошлом сезоне, в среднем за матч, Владислав набирал 8,2 очка

Старый Луцк подписал форварда Запорожья Владислава Николайчука.

21-летний Николайчук присоединился к запорожскому клубу в 2024-м году. В прошлом сезоне он, в среднем за матч, набирал 8,2 очка, 5,5 подборов и 1,4 передачи.

Старый Луцк занял седьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25. В плей-офф команда в четвертьфинале в двух матчах проиграла Киев-Баскету.

В июне клуб официально объявил о переходе на должность главного тренера (с играющего) Антона Мусиенко. В этом месяц лучане продлили соглашения с форвардами Максимом Михайловым и Александром Дюпиным, а также подписали еще одного представителя Запорожья — защитника Александра Петренко.

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