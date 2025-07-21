Известный тренер дал прогноз на третий бой Усика с Тайсоном Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер по боксу Михаил Завьялов поделился мыслями о будущем украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО):

«Уйти на спортивную пенсию сейчас, в ореоле такой славы, которую сейчас имеет Усик, покинуть ринг непобежденным, я считаю, было бы правильным решением, но… Драться или нет дальше, организовывать или нет бой номер три – решать исключительно Саше и его команде. А вот эти слова на ринге о третьем бою с Фьюри, возможно, он сказал в состоянии эйфории. Если же бой с Тайсоном все же организуют, то, я считаю, что Усик и в третий раз его победит».

Ранее Михаил Завьялов прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

sport.ua