Джозеф Паркер — новый обязательный соперник Усика

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об обязательной защите титула для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Как сообщает пресс-служба WBO, украинский спортсмен должен встретиться в ринге с временным чемпионом организации — новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 КО). Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Организация предоставила командам боксеров 30-дневный срок на достижение договоренности относительно всех деталей предстоящего поединка. В случае, если стороны не придут к консенсусу в течение этого времени, WBO инициирует промоутерские торги. Это стандартная процедура, которая позволит заинтересованным сторонам предложить условия проведения боя.

При этом отказ Александра Усика от обязательной защиты титула приведет к автоматическому его лишению. Таким образом, украинец утратит звание абсолютного чемпиона мира по версии WBO, если не примет вызов Паркера или не договорится о переносе поединка.

Ранее Усик провел громкий бой против Даниэля Дюбуа, завершившийся нокаутом в пятом раунде. Эта победа стала знаковой: украинец второй раз в карьере завоевал статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе (свыше 90,72 кг), став первым боксером в истории с таким достижением.

Джозеф Паркер свой последний бой провел в феврале этого года. Тогда он должен был встретиться с Дюбуа, но за три дня до поединка британец снялся с турнира из-за болезни. Его заменил конголезский боксер Мартин Баколе, которого Паркер отправил в нокаут уже во втором раунде, продемонстрировав отличную форму и готовность к большому титульному бою.

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