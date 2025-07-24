Гвоздик в пятёрке лучших боксеров по рейтингу WBO

Всемирная боксёрская организация (WBO) опубликовала обновлённые рейтинги в различных весовых категориях. Своё положение в международной иерархии узнали и украинские спортсмены. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Единственным украинцем, которому удалось улучшить свою позицию, стал 38-летний экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик (21–2, 17 КО). Ранее он отсутствовал в топ-15 рейтинга, но теперь сразу поднялся на пятую строчку.

Такой прогресс стал возможен благодаря уверенной победе Гвоздика в последнем поединке, где он нокаутировал американца Энтони Холлоуэя уже в третьем раунде.

Чемпионский пояс в этой категории остаётся за россиянином Дмитрием Биволом. Кроме него, выше украинца в рейтинге располагаются британец Зак Паркер, венесуэлец Альберт Рамирес, кубинец Давид Моррель и ещё один представитель России — Артур Бетербиев.

В других весовых категориях украинские боксёры сдали позиции:

— В первом среднем весе (до 69,9 кг) Сергей Богачук опустился с шестого на седьмое место.

— В первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Арам Фанийян также потерял одну строчку и теперь находится на седьмом месте.

— В лёгком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик переместился с девятой на одиннадцатую позицию.

— В полулёгком весе (до 57,2 кг) Арнольд Хегай опустился с седьмого на девятое место.

Таким образом, единственным украинским боксёром, улучшившим свою позицию в рейтинге WBO, стал Александр Гвоздик. Его возвращение в пятёрку сильнейших может свидетельствовать о серьёзных планах на продолжение карьеры и возможный титульный бой.

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