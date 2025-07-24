Киченок вышла в полуфинал WTA Прага

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в полуфинал парного разряда турнира WTA 250, который проходит на харде в Праге (Чехия). Вместе с японской партнёршей Макото Ниномия она уверенно обыграла дуэт Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) и Марии Козыревой (Россия). Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Четвертьфинальный матч завершился в пользу украино-японского тандема за 50 минут — 6:0, 6:2. Это была первая очная встреча этих пар на профессиональном уровне.

Впечатляющий результат Киченок и Ниномии стал уже шестой победой подряд. До начала турнира в Праге они завоевали титул на грунтовом соревновании аналогичной категории в Гамбурге (Германия).

Напомним, что в Германии Киченок и Ниномия также не проиграли ни одного сета, демонстрируя стабильную и мощную игру в паре.

В полуфинале соперницами Киченок и Ниномии станут британка Эмили Эпплтон и нидерландская теннисистка Изабель Ховерлаг.

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