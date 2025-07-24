Обновился рейтинг WBO. Какие позиции занимают украинские боксеры?

Всемирная боксерская организация (WBO) обновился рейтинг сильнейших боксеров в каждом из дивизионов – свои позиции узнали и украинские спорстмены.
Единственный представитель Украины, который сумел подняться в рейтинге – это бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21–2, 17 КО).
Опытный 38-летний боксер отсутствовал в списке сильнейших, но теперь занимает высокое пятое место. В последнем поединке он одолел американца Энтони Холлоуэя нокаутом в третьнм раунде.
Чемпионом организации в полутяжелом весе является россиянин Дмитрий Бивол. Выше украинца также разместились британец Зак Паркер, венесуэлец Альберт Рамирес, кубинец Давид Моррель и еще один россиянин Артур Бетербиев.
Места украинских боксеров в обновленном рейтинге WBO:
Полутяжелый вес (до 79,4 кг)
Первый средний вес (до 69,9 кг)
Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
Легкий вес (до 61,2 кг)
Полулегкий вес (до 57,2 кг)