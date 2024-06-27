Хейни объяснил, почему собирается подать в суд на Гарсию

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия и Девин Хейни

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-0, 15 KO) объяснил, почему он собирается подать в суд на Райана Гарсию (24-1, 20 KO).

«Вся эта ситуация стоила мне денег. Он заплатит за все. Я подписал контракт на честный бой, где я чист и он чист. Он должен заплатить за это. Он не выполнил свою часть сделки, так что он заплатит. Я хочу вернуть это кровью не только на ринге, но и за его пределами. В конце концов, я бизнесмен», – сказал Хейни.

Отметим, что в конце апреля Хейни провел скандальный бой против Райана Гарсии. Гарсия трижды за бой отправил соперника в нокдаун и победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Перед боем Райан не смог вложиться в рамки первого полусреднего веса, поэтому пояс WBC остался у Хейни. Также Гарсия попался на употреблении допинга.

Неделю назад Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отстранила Райана Гарсию на 1 год от бокса за проваленный тест на допинг. Бой Райана Гарсии с Девином Хейни признан несостоявшимся, поэтому поражение от Гарсии убрали из послужного списка Хейни.

Гарсия после бана объявил об окончании карьеры, но позже дал добро на проведение реванша с Хейни в 2025 году. Девин пока что взял паузу в выступлениях.

sport.ua