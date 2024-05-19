Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Представитель команды Усика Николай Ткаченко в социальных сетях поделился фотографией с украинским боксером и главными чемпионскими титулами в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Усику наложили четыре шва над правым глазом, чтобы остановить рассечение.

ФОТО. Как выглядит лицо Усика через сутки после мегафайта с Фьюри

sport.ua