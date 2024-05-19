Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.
В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.
Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.
Представитель команды Усика Николай Ткаченко в социальных сетях поделился фотографией с украинским боксером и главными чемпионскими титулами в хевивейте.
Ранее сообщалось, что Усику наложили четыре шва над правым глазом, чтобы остановить рассечение.
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через сутки после мегафайта с Фьюри