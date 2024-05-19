Схема 4-3-3 – одна из самых широко используемых. Но... почему? О преимуществах и недостатках популярной тактики

Тактический блог

jobsinfootball.com

Схема 4-3-3 — одна из самых известных и широко используемых формаций. Эта базовая система характерна для команд, ориентированных на владение мячом и тех, которые обладают набором техничных футболистов. Каждый болельщик с легкостью способен назвать команды и тренеров, которые используют эту формацию. Очевидно это будут сборная Нидерландов, ранние коллективы Гвардиолы и Клоппа. В этой статье мы постараемся объяснить, почему схема 4-3-3 хорошо подходит для эффективного билд-апа и что необходимо для его организации.

В тексте будет приведено много примеров из игры амстердамского "Аякса", потому что этот клуб является олицетворением схемы 4-3-3. "Типичная голландская" команда, ориентированная на владение мячом, укомплектованная техничными игроками и тренером, верным традиционной схеме. С момента назначения Эрика тен Хага на должность главного тренера, игра "Аякса" претерпевала изменения. Но главные цели остаются неизменными — чистый контроль в середине поля и поиск передачи на открытого впереди игрока. Для "Аякса" нехарактерны длительные розыгрыши, команда старается быстро доставлять мяч в более опасные зоны, контролировать его, завершая атаки упорядоченно.

Рисунок 1 — 4-3-3, теоретическое расположение игроков в статике

Мы не будем вдаваться в подробности различных вариантов билд-апа в формации 4-3-3, а сфокусируемся на вопросе — какие цели преследует каждый из них? Цели могут быть разными: для "Аякса" времен тен Хага, например, это будет быстрая доставка мяча в опасные зоны. Другими задачами могут быть подготовка к подбору мяча или атака слабых точек соперника. Возможны также комбинации различных целей. Например, "Манчестер Сити" часто создает перегрузку и, после длинной передачи, использует пространство на противоположном фланге.

Рисунок 2 — перегрузка в полуфланге

Цель билд-апа

Как мы уже говорили, билд-ап может иметь разные цели. Есть команды, которые предпочитают разыгрывать мяч через длинные верховые передачи в последнюю треть и бороться там за подбор. Они не рискуют коротко разыгрывать мяч от своих ворот, как это делает "Аякс". Схема 4-3-3 хорошо подходит для последнего варианта, поскольку автоматически, путем структуры, обеспечивает удобные углы для диагональных передач.

Центральный защитник обычно является первым игроком, владеющим мячом при построении атаки. Он может отдать пас в центр на опорника (на рисунках под номером 6), на фулбека во фланг, и, рискуя — в разрез на центрального полузащитника (8). Конечно, в идеальном виде это возможно только на тактическом макете, и ни одна команда не будет располагаться таким образом в реальной игре.

Здесь мы возвращаемся к целям в билд-апе. Если команда (такая как "Аякс" или "Манчестер Сити") хочет иметь как можно больше игроков в зонах атаки, она будет строить свою игру в соответствии с принципом "+1". Это означает, что в нашей первой линии билд-апа будет на одного игрока больше, чем в линии соперника. Таким образом, если давление оказывает один нападающий, разыгрывать мяч будут 2 наших центральных защитника. Если к прессингу подключится еще один игрок, необходимо будет создать сзади тройку. Одна из причин популярности 4-3-3 заключается в том, что эта тройка формируется быстро и просто, и схема превращается в 3-4-2-1, 3-4-3 с ромбом в центре или 3-1-5-1. (Также возможны модификации с линией из 4 игроков в центре).

Рисунок 3 — возможная трансформация в 3-4-3 (ромб)

Команды, которые играют в 4-3-3 и придерживаются принципа "+1", должны продумать где разместить игроков, которых мы хотим вывести в атакующие зоны. Или проще — в каких зонах мы хотим создать преимущество, чтобы играть через них вперед. Здесь многое будет зависеть от способа организации обороны соперника. Если он играет классической 4-4-2, имеет смысл насыщать центр полузащиты. Но если двое нападающих оказывают активное давление, мы перестроим нашу схему игры и будем делать акцент на других зонах.

Есть много вариантов: можно опускать восьмерок и поднимать шестерку, по-разному располагать фулбеков, опускать между линиями одного из атакующих игроков.

4-3-3 изначально подходит для развития атаки, поскольку обеспечивает преимущество в центре. В зависимости от интерпретации, восьмерки могут располагаться на центральной линии или ниже, и смещаться в зону мяча для создания численного преимущества. Чтобы помешать этому, соперник должен соблюдать компактность и смещаться по горизонтали, играя плотно с нашими игроками. В результате он потеряет контроль над зонами на другом фланге, и мы сможем использовать длинные передачи для быстрого развития атаки.

Таким образом, чтобы выбрать реальную структуру билд-апа, команда должна определить цели, которые она преследует. Исходя из этого нужно определить, какие действия в каких зонах мы хотим делать.

Популярные трансформации схем

1) Шестерка опускается между центральными защитниками

Несколько лет назад практически все команды использовали эту ротацию для создания тройки сзади. Шестерка опускается, и фулбеки получают возможность подниматься. Если мы хотим обеспечить присутствие на флангах, центральные защитники могут располагаться широко независимо от количества прессингующих соперников в верхней линии.

Рисунок 4 — шестерка опускается между центральными защитниками, ситуативная схема 3-4-2-1

2) Шестерка/восьмерка опускается в полуфланг

Здесь мы вернемся к примеру "Аякса", который использовал эту перестановку в историческом сезоне 18/19, когда Френки де Йонг каждый раз опускался в эту зону. Несколько сезонов назад это нередко делал Райан Гравенберх. Другой известный пример — Тони Кроос. Эта ротация будет иметь смысл, если опускающийся игрок имеет индивидуальное преимущество, играя с определенной стороны. Такая формация более вариативна по сравнению с описанной выше, и при этом сохраняет ее преимущества.

Рисунок 5 — восьмерка опускается в полуфланг, ситуативная схема 3-1-5-1-1

3) Асимметричная тройка сзади с сужением фулбэка

Другое перемещение, ставшее популярным в последние годы — это асимметричное расположение крайних защитников. Оно приобрело широкую популярность после того, как Гвардиола создал роль ложного фуллбека для Филиппа Лама. Базовая идея асимметричной тройки сзади заключается в следующем: один из крайних защитников опускается на одну линию с центральными защитниками, в то время как другой остается в высокой позиции. Последний может либо создавать ширину в финальной трети, либо располагаться в средней трети, поддерживая полузащиту. Такая ротация ставит новые задачи перед их партнерами по команде: они должны занимать другие зоны (как показано на рисунке ниже).

Рисунок 6 — тройка, сформированная за счет устранения фуллбека

В каких случаях перестроения имеют смысл?

В начале мы писали, что ориентированные на контроль мяча команды, строят игру по принципу "+1". Это приводит к различным трансформациям схемы. Если мы начинаем атаку в традиционной 4-3-3 — для розыгрыша доступны два центральных защитника (к ним в первую линию могут добавляться фулбеки, которые станут уязвимыми для теневого прессинга (cover-shadow), или не будут эффективно использовать пространство). Если нашу первую линию прессингуют двое нападающих — нам необходим еще один игрок для участия в розыгрыше. Именно в этом случае происходят трансформации размещения.

То, какие варианты создания ситуации для безопасного начала атаки будет использовано, зависит от конкретной команды. Конечно, эти варианты будут основаны не только на личных предпочтениях тренера, но и на том, какие сильные стороны имеют игроки. Снова вернемся к "Аяксу". Когда на позиции левого фулбека играл Николас Тальяфико — он сразу располагается высоко. Это игрок, который обеспечивает ширину атаки и сконцентрирован больше на агрессивных атакующих действиях. Такой стиль идеально подходил его партнеру Райану Гравенберху, который склонен смещаться с позиции левой восьмерки к левому полуфлангу. Душан Тадич, левый вингер, также выигрывает от такого варианта игры, поскольку эффективно смещается с полуфланга в центр. С таким набором игроков на левом фланге "Аякс" использует размещение полузащиты ближе к флангу.

Рисунок 7 — возможная структура "Аякса" слева

На правой стороне (и слева, когда там играл Дейли Блинд) "Аякс" находит другие решения. Здесь на позиции фулбека играет Мазрауи, который в большей степени вовлечен в розыгрыши и любит смещаться в полуфланг. Это позволяет Стивену Бергейсу подниматься выше, а вингеру Энтони идти шире. Такое перемещение соответствует сильным качествам всех игроков. Бергейс был в роли атакующего полузащитника и чувствовал себя комфортно в передней линии, Энтони эффективно использовал свою скорость и дриблинг при игре 1v1, если получает пространство на фланге.

Рисунок 8 — возможная структура "Аякса" справа

Примеры показывают, что разным командам подходят разные решения. Как правило, каждая команда имеет определенные принципы игры и стремится к наибольшей вариативности и непредсказуемости. Все решения опираются на сильные и слабые стороны игроков. Жоау Канселу в "Манчестер Сити", Альфонсо Дэвис в "Баварии", Жорди Альба в "Барселоне" и Филипп Лам под руководством Гвардиолы выполняли совершенно разные задачи, хотя и играли на одной и той же позиции. Каждый футболист должен уметь играть по-разному, учитывая, что главной целью билд-апа в любом случае является безопасный переход в среднюю треть, и достигается она путем создания преимуществ в разных зонах.

Почему 4-3-3 так популярна?

Все варианты, описанные выше, могут разыгрываться и в других схемах с четверкой или (в перевернутом виде) тройкой защитников. Во втором случае шестерка не будет опускаться в линию к центральным защитникам, а, наоборот, один из защитников может подняться в полузащиту. Схема 4-3-3 не является единственным верным способом создания стабильных игровых механизмов, однако является простой базой для этого. Если тренер хочет как можно быстрее продвинуть как можно больше игроков в зоны атаки, 4-3-3 идеально ему подходит.

Если мы хотим создать численное преимущество в любой зоне, 4-3-3 также позволяет быстро это сделать. Это может быть: фланг, если мы расположим широко вингера и фулбека, или восьмерку; опорная зона при перемещении фулбека или восьмерки; полуфланг на половине поля соперника (как у "Баварии" под руководством Нагельсманна), в котором в некоторых ситуациях располагаются до 4-5 игроков. И это может быть динамичная передняя линия, которая во время перестроек будет занята несколько раз разными игроками.

Рисунок 9 — формирование сдвоенного фланга из 4-3-3

Таким образом, 4-3-3 предлагает базовую структуру, которая подходит практически к любому стилю игры. Эта формация является очень сбалансированной, потому что все зоны могут быть быстро заняты. Типичная проблема квадрата в 4-2-3-1 (из центральных защитников и двух шестерок) для нее не актуальна, как и характерная для 4-4-2 проблема не динамично сдвоенного фланга, поскольку вингер в 4-3-3 расположен высоко и не занимает зоны полузащитников.

Вывод

По мнению автора, 4-3-3 идеально подходит командам, которые строят свою игру вокруг владения и стремятся к контролируемому постепенному продвижению мяча. Из-за своей вариативности эта схема используется и командами, которые играют по-другому. Систему игры в 4-3-3 непросто внедрить в команду, особенно если речь идет о молодежном футболе. Потому что для игры с акцентом на владение — от футболистов требуется четкое понимание принципов и задач в каждой игровой фазе.

Перевод текста с сайта thefalsefullback.de

www.ua-football.com