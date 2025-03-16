Лига 1. Ланс – Ренн 1:0. Очередное поражение для бретонцев в чемпионате Франции

Первый тайм в матче между "Лансом" и "Ренном" начался очень резво. Хозяева пытались играть первым номером, но "красно-черные" решили удивить своих соперников, с первых же минут оказав серьезное давление на их ворота. Спустя некоторое время игра немного успокоилась, а футболисты в желто-красной форме не оставляли попыток забрать мяч под свой контроль.

Обе команды стремились открыть счет в этом поединке, однако голевых моментов, которые действительно можно было бы назвать острыми, в первые 35 минут не было. Подопечные Уилла Стилла имели небольшое преимущество по игре и продолжали атаковать, создавая основную угрозу через левый фланг, куда часто смещался центральный нападающий Уэсли Саид.

"Ренн" забил на 36-й минуте, но взятие ворот сразу было отменено. Стефани Фраппар, которая обслуживала эту игру, долго советовалась с видеоассистентами на VAR, впрочем ее решение в поле осталось в силе. Под конец первой половины матча моментов стало больше уже у гостей. Бретонцы старались изо всех сил забить "гол в раздевалку", пробив несколько раз по воротам Мэтью Райана, однако они все равно оставались неприступными для "красно-черных" в первые 45 минут.

После перерыва Уилл Стилл решил выпустить на поле свежего форварда, что должно было повлиять на активность "Ланса" в атаке, но вряд ли молодой бельгийский тренер ожидал, что его команде удастся выйти вперед так быстро. Уже на 47-й минуте матча "кроваво-золотые" забили гол после углового, впрочем в протоколе отметился именно Саид. Француз не является самым высоким игроком в своей команде, но ему удалось выпрыгнуть выше всех других оппонентов во вратарской зоне "Ренна" и точно пробить головой по воротам соперника. К слову, ассист в свою копилку добавил Ниль Эль Айнауи.

После такого бурного старта второго тайма "Ланс" мог забивать во второй раз. На 50-й минуте круглый снова оказался в сетке ворот Бриса Самба, но этот гол не был засчитан из-за поднятого флажка у бокового арбитра, известив о положении вне игры у Саида после передачи от М'Бала Нзола, который лишь несколько минут назад появился на поле.

Гости отбивались и имели несколько возможностей, чтобы сравнять счет, например, после опасного дальнего удара от Микаила Фае на 60-й минуте, с которым спокойно справился Райан. Высокий прессинг от хозяев не всегда работал, но они очень компактно располагались у своих ворот, перекрывая кислород "красно-черным" во время их атак. За несколько минут до конца матча "Ренн" хотел создать хотя бы одну голевую атаку, однако шансов у них было немного, поэтому все три очка по итогам этой встречи абсолютно заслуженно набрал "Ланс", вернувшись на победный путь.

"Ланс" одержал вторую подряд победу в Лиге 1. Команда Вилла Стилла сохраняет за собой восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, имея теперь в своем активе 39 очков. "Ренн" остается с 29 очками на 12-м месте.

Лига 1. 26-й тур

Стадион: "Стад Феликс Боллар" (Ланс)

Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

"Ланс" — "Ренн" 1:0

Гол: Саид (47)

"Ланс": Райан — Медина, Джума Ба, Гради (Сарр, 88) — Мачадо, Эль Айнауи, Менди (Томассон, 66), Агилар — Сотока, Саид (Диуф, 87), Агбонифо (Нзола, 46)

"Ренн": Самба — Файе, Руо, Жаке — Трюффер, Матусива (Олаигбе, 89), Сиссе, Джеймс (Коне, 62), Ассиньон — Калимуэндо (Фурухаси, 70), Мейте

Предупреждения: Эль Айнауи (69) — Матусива (21)

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