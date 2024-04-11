Трубин пропустил, но Бенфика выиграла, а Аталанта сенсационно разгромила Ливерпуль в 1/4 финала Лиги Европы.

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы по футболу.

<p Внимание всех украинских болельщиков было приковано к матчу в Лиссабоне. Бенфика голкипера Анатолия Трубина одолела французский Марсель. Поединок завершился со счетом 2:1. Счет открыл Рафа Силва на 16 минуте, а опытный Ангель Ди Мария удвоил преимущество на 52 минуте. Однако Пьер-Эмерик Обамеянг не позволил Трубину провести сухой матч и забил единственный гол французов на 67 минуте.

Главная сенсация дня произошла на «Энфилде». Ливерпуль дома разгромно уступил итальянскую Аталанту. Игра завершилась со счётом 3:0. Дубль в команде Джан Пьеро Гасперини оформил Джанлука Скамакка. Марио Пашалыч третьим голом снял вопрос относительно победителя матча.

Лидер чемпионата Германии Байер одолел английский Вест Хэм. Поединок завершился со счётом 2:0. Победный гол команды из Леверкузена забил Йонас Гоффман на 83-й минуте. А на 90+1 минуте Виктор Бонифейс сделал преимущество немцев более комфортным.

Рома в принципиальном итальянском противостоянии одолела Милан. Игра завершилась со счётом 0:1. Единственный гол в составе римлян оформил Джанлука Манчини на 17-й минуте.

Лига Европы 1/4 финала, первый матч 11 апреля

Байер — Вест Гэм 2:0 (0:0)

Голлы: 1:0 — 83 Гоффман, 2:0 — 90+1 Бонифейс</

Бенфика — Марсель 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — 16 Рафа Силва, 2:0 — 52 Ди Мария, 2:1 — 67 Обамеянг

Ливерпуль — Аталанта 0:3 (0:1)

Голлы: 0:1 — 38 Скамакка, 0:2 — 61 Скамакка, 0:3 — 83 Пашалич.

Милан — Рома 0:1 (0:1) ;

Голы: 0:1 — 17 Манчини

Ответные матчи противостояний состоятся через неделю, 18 апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что также состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций, в частности Астон Вилла оказалась сильнее Лилля.

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