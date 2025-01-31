Фанаты Ференцвароша устроили драку во время матча ЛЕ против АЗ

Между болельщики команд произошла драка
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Во время матча 8-го тура Лиги Европы между "Ференцварошем" и "АЗ", который завершился победой венгров со счетом 4:3, произошел неприятный инцидент.
Как сообщает издание Talksport, ультрас "Ференцвароша" проникли на сектор, предназначенный для болельщиков гостевой команды, переодевшись в стюардов. Такой нестандартный ход позволил им беспрепятственно пройти контроль и устроить драку.
В результате стычки было повреждено несколько рядов трибуны "Группама Арены". А количество пострадавших пока неизвестно.
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