Connect with us
Футбол

Фанаты Ференцвароша устроили драку во время матча ЛЕ против АЗ

Между болельщики команд произошла драка

Фанаты Ференцвароша устроили драку во время матча ЛЕ против АЗ

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Во время матча 8-го тура Лиги Европы между "Ференцварошем" и "АЗ", который завершился победой венгров со счетом 4:3, произошел неприятный инцидент.

    Как сообщает издание Talksport, ультрас "Ференцвароша" проникли на сектор, предназначенный для болельщиков гостевой команды, переодевшись в стюардов. Такой нестандартный ход позволил им беспрепятственно пройти контроль и устроить драку.

    В результате стычки было повреждено несколько рядов трибуны "Группама Арены". А количество пострадавших пока неизвестно.

    Читайте такжеЛЕ. Ференцварош – АЗ 4:3. Феерия голов
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis