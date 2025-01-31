Занимает второе место в рейтинге. Украинец возглавит вечер бокса в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Пресиадо – Хегай

Украинский боксер Арнольд Хегай (22–1–1, 14 КО) который выступает в полулегком весе (до 57,2 кг), проведет следующий поединок 8 марта.

Соперником нашего соотечественника станет претендент на титул чемпиона мира Джоэт Гонсалес (26–4, 15 КО, США). Об этом сообщил украинский боксер в своих социальных сетях.

Вечер бокса будет организован промоутерской компанией Top Rank и платформой ProBox TV. Это событие состоится на арене «Thunder Studios» в американском Лонг-Бич.

Последний раз Хегай выходил на ринг в августе прошлого года, когда остановил колумбийца Бельмара Пресиадо (RTD 9). Украинский боксер занимает второе место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) и имеет неплохие шансы в ближайшем будущем побороться за титул чемпиона.

sport.ua