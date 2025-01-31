Хорнер: Всеми нами в Формуле 1 движет страх провала

Пресс-служба Ford Performance, автоспортивного подразделения американской корпорации, поделилось небольшим видеороликом, посвящённым возвращению Ford в Формулу 1, что произойдёт в 2026 году.

На новом витке истории Ford, объединив усилия с Red Bull Racing, сотрудничает с созданным всего несколько лет назад моторостроительным подразделением британской команды. Все понимают, что это сложнейший и чрезвычайно дорогостоящий проект, но в Милтон-Кинсе не впервые берутся за задачи, которые на первый взгляд кажутся невыполнимыми.

Когда австрийская компания Red Bull в 2005 году приобрела Jaguar и Minardi, в успех этого проекта тоже мало кто верил, но сейчас Red Bull Racing – одна из топ-команд чемпионата мира, на её счету 122 победы, шесть Кубков конструкторов и 8 чемпионских титулов.

Процитируем лишь двух героев этого видео, названного его создателями «Мы творим историю».

«Всеми нами в Формуле 1 движет страх провала, – заявил Кристиан Хорнер, руководитель и исполнительный директор Red Bull Racing. – Вряд ли мы недооцениваем масштаб испытаний, которые нам как новому производителю силовых установок предстоит преодолеть.

Полагаю, за всю 70-летнюю историю Формулы 1 не было столь радикальных изменений, когда одновременно происходит переход на новые шасси и новые двигатели. Электрические технологии внедряются в сферу производства двигателей внутреннего сгорания, и лучшего партнёра, чем Ford, в таком проекте быть не может.

Когда мы увидим возвращение в Формулу 1 логотипа Ford, который украсит наши машины, в этот момент все сотрудники нашей организации почувствуют настоящую гордость».

Кристиан Хёртрич, главный моторист Ford Performance: «Здесь все задачи той же сложности, что и в аэрокосмической индустрии. Разрабатывая каждую деталь, мы относимся к этому, словно решаем вопрос жизни и смерти.

Вообще в автоспорте мы привыкли оперировать такими временными категориями, как месяц и год, но в мире Red Bull мы ведём речь о часах и днях. При этом решать приходится труднейшие задачи, связанные со сложной геометрией деталей, и когда мы оцениваем сроки, за которые реально можем решить ту или иную задачу, начинаются проблемы, которые мы не могли предвидеть. И мы должны на это реагировать.

Поэтому мы привлекаем к работе многих инженеров Ford, работающих не только в области автоспорта, но в других подразделениях компании. Они тоже прилагают немалые усилия, помогая нашему проекту. Но мы создаём не просто силовую установку – мы творим историю!»

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