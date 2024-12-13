Хюлкенберг и Магнуссен о совместной работе…

После известной размолвки Хюлкенберга и Магнуссена в Венгрии’17, когда потасовка на трассе переросла в перепалку за её пределами, многие были уверены, что в одной команде эти двое работать не смогут, но они успешно выступали за Haas F1 – и даже подружились.

Нико Хюлкенберг: «За последние два года у нас сложились хорошие отношения. В команде была гармония, а это важно. Вероятно, дело в том, что мы оба повзрослели и поумнели, да и в личной жизни переживаем довольно похожий период».

Кевин Магнуссен: «С возрастом вы становитесь более зрелым, остепеняетесь, чувствуете большую уверенность в себе. Это очень помогает. Возможно, Нико удивило то, что я всегда играл честно. У меня никогда не было фиги в кармане, ему не приходилось волноваться по этому поводу. Мы отлично работали как одна команда.

Мы не боролись за титул, нашей целью была позиция в Кубке конструкторов, чтобы команда получила больше призовых. Какая разница, где мы при этом финишируем в чемпионате пилотов? Я даже не знал, на каком я месте. Я не могу вспомнить, какой была моя лучшая позиция в чемпионате пилотов. Это просто не имело значения. Если ты не борешься за победу, то какая разница? Поэтому мы работали на команду».

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