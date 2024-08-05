Ваулз: С приходом Сайнса мы выйдем на новый уровень

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, принимая участие в подкасте F1 Nation официального сайта чемпионата, рассказал о том, как шли переговоры с Карлосом Сайнсом, и почему для него было так важно подписать контракт с испанским гонщиком.

Джеймс Ваулз: «Когда на базе Williams я объявил о подписании контракта с Карлосом, то команда отреагировала очень бурно, и это, пожалуй, один из лучших способов объяснить, почему это для нас было так важно.

В социальных сетях видеозаписью этого эпизода мы пока не поделились, но вскоре это сделаем – кстати, съёмочная группа Netflix там тоже была. Мне доводилось испытать радость побед в гонках и чемпионатах, но могу сказать, что столь восторженной реакции я ещё не видел за все годы моей карьеры в Формуле 1.

Когда на экране появился Карлос со своим видеообращением, которое длилось всего полторы минуты, то первая минута буквально потонула в общем шуме, и её мало кто слышал. И тогда я понял, что контракт с Сайнсом означал для всех 600 или 700 человек, которые присутствовали на этом событии.

Для них это стало очень важным заявлением о наших намерениях – теперь ни у кого не осталось сомнений, что мы делаем правильные инвестиции, подписав контракт с одним из лучших гонщиков чемпионата. Но есть ещё один момент, и для меня он даже более значимый: Карлос – очень быстрый гонщик, буквально запрограммированный на достижение результатов.

Судя по тому, что в процессе переговоров его интересовали тысячи различных подробностей, для него очень важно, чтобы всё было на нужном уровне, чтобы он мог показывать максимально возможные результаты. Он хочет, чтобы команда развивалась, становилась всё лучше. Все в Williams чувствуют, чтобы с его приходом мы сможем выйти на новый уровень.

Переговоры с Карлосом длились несколько месяцев – никому другому я не посвятил так много времени. Хотя это не значит, что я не вёл переговоры с другими гонщиками. В разные моменты времени я этим тоже занимался, но важно подчеркнуть, что всё это носило куда менее серьёзный характер по сравнению с дискуссиями с Сайнсом и его окружением.

Я обратил внимание на Карлоса задолго до его прошлогодней победы в Сингапуре и считаю, что с каждым годом он выступает всё лучше. Можно вспомнить его прошлое: в McLaren он опережал Ландо Норриса, в Ferrari не раз опережал Шарля Леклера, в своё время в Toro Rosso он иногда опережал Макса Ферстаппена. Уже тогда на меня произвело впечатление, как он держался.

Можно сказать, переговорный процесс начался с того, что в прошлом году в Абу-Даби мы пообщались за чашкой кофе, потом обменивались текстовыми сообщениями, но более серьёзные дискуссии начались, когда стало известно о предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari. С каждым месяцем характер переговоров становился всё более интенсивным – для меня было важно получше его узнать, понять, что им движет, и чего он хочет добиться. Оказалось, что мы очень похожи – именно такой гонщик и нужен команде, которой я руковожу.

Я объяснял ему, какие изменения происходят с командой, что именно мы меняем, почему это делаем, почему на всё это нужно время, почему в 2024 году наши результаты не впечатляют. Кстати, в 2025-м они тоже будут не самыми высокими – именно этот момент был для него одним из наиболее трудных, ведь в следующем сезоне он не хочет оказаться в роли отстающего. Но важнее всего, что Карлоса вдохновляют перспективы на 2026 год, и ему предстоит играть ключевую роль в достижении наших целей».

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