Сосновский рассказал, как Хижняк провел ДР перед боем за финал ОИ-2024

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжаются соревнования по боксу.

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады-2024!

Александр выиграл поединок 1/2 финала в весовой категории до 80 кг. Соперником украинца в полуфинале был Арлен Лопес из Кубы, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020). По итогам трех раундов судьи отдали победу украинскому боксеру разделенным решением судей (3:2).

3 августа Хижняку исполнилось 29 лет. Главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский рассказал, как Александр провел свой день рождения перед боем за выход в финал ОИ.

«Мы поздравили Александра, поздравила Федерация бокса, поздравили все олимпийцы. Все поздравляли, кто здесь. Потом мы выключили телефон, чтобы не было лишней нагрузки и провели тренировочный день», – сказал Сосновский.

Соперником Хижняка в финале 7 августа станет Нурбек Оралбай из Казахстана.

sport.ua