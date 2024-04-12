Андерсон возвращается после задержания. Сразится с топовым экс-крузером

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаред Андерсон

В ночь на 14 апреля в Корпус-Кристи в США состоится поединок одного из главных американских проспектов-супертяжей Джареда Андерсона (16-0, 15 КО) против бельгийца Рияда Мерхи (32-2, 26 КО).

Достаточно хорошая проверка для боксера уровня и перспектив Андерсона. Как бы ни старались некоторые фанаты преуменьшить достижения и уровень Мерхи.

Андерсон плавно подводится к более серьезным соперникам. А он гоняет на машине от полицейских и теряет право на управление автомобилем

Джаред Андерсон потихоньку подобрался к статусу одного из главных проспектов мира в целом и супертяжелого веса особенно. Сейчас он даже входит в топ-10 рейтинга от The Ring, что можно считать очень и очень неплохим достижением 24-летнего супертяжа, фактически никого выдающегося пока не побившего.

Джареда действительно выделяют. Многие американские боксерские эксперты, бывшие боксеры и промоутеры говорят, что это чуть ли не следующий доминант и абсолютный чемпион супертяжелого веса. Судить столь масштабно пока рано. Но то, что парень талантлив – это, конечно, факт. Как и то, что его ведут достаточно осторожно, но вместе с этим разумно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаред Андерсон

С 2019-го по 2021 год Андерсон бил по большей части разных ноунеймов. Выглядело ярко, к нему лепили заголовки о новом Деонтее Уайлдере, но, в общем, ничего серьезного. Ну вот победа над Луисом Эрнандо Перой, что скажет среднестатистическому фанату? Совершенно ничего, верно.

Дальше оппозиция пошла вверх. Владимир Терешкин, Александр Тесленко, Джерри Фостер. Всех их также побил Джаред. Причем, всех досрочно. Для Фостера это вообще редкость. За пять поединков, которые он проиграл в течение карьеры, только два человека нокаутировали его – Джеральд Вашингтон еще в 2013-м году и вот Джаред Андерсон в 2022-м.

После этого были Чарльз Мартин, Андрей Руденко и вот теперь – Рияд Мерхи. Первый – бывший чемпион мира. Габаритный большой боксер с хорошими навыками. Но не с железобетонной головой. Однако Андерсон победить досрочно не смог, получил опыт и вышел сражаться против Руденко. Андрей – сложный соперник. Крепкая голова, хорошая комбинационная работа. Это, конечно, не элитный уровень, но очень неплохой, как для соперника после поединка, в котором возникли проблемы.

Здесь Андерсон уже справился лучше. Джаред победил украинца досрочно. Такое удавалось только Владиславу Сиренко и вот теперь американцу Андерсону. Следующее испытание – боксер с характером и взрывными ударами.

Мерхи, конечно, не гигант. Всего 181 сантиметр роста против 193 у Андерсона – точно маловато. Но Рияд умеет работать с оппонентами, которые больше его. Поскольку все так или иначе больше.

За всю карьеру Мерхи проиграл дважды. Впервые – в 2018 году. Тогда он встретился с на тот момент непобежденным Арсеном Гуламиряном. Француз побил бельгийца досрочно – техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Следующее поражение произошло в 2022 году – в поединке против Кевина Лерены. Тогда все закончилось в двенадцатираундовом противостоянии решением судей.

Выходит, оба раза поражения не против очень больших соперников. Лерена имеет 185 сантиметров роста. Гуламирян – 186 сантиметров. А вот против больших парней Мерхи умеет создавать проблемы. К примеру, как в поединке против Тони Йоки, с которым они встретились в декабре 2023 года.

Французскому олимпийскому чемпиону подбирают разных соперников, чтобы он мог как-то реабилитироваться. Но не выходит. Йоку побил Баколе решением судей – это было приемлемо, потому что Мартин тоже среди основных проспектов. Йоку побил Такам – это было странно, потому что Карлосу уже много лет. И вот теперь Йоку побил Мерхи, маленький бывший крузер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Мерхи в поединке против Тони Йока (справа)

Но проблемы Йоки – это отдельная история. Сейчас нас интересуют проблемы Джареда Андерсона. Первая – то, как он подходит к этому бою. Фактически, ничего страшного не произошло. Однажды молодой американец был задержан, когда убегал на автомобиле на высокой скорости от полицейских. Убежать не удалось – врезался в отбойник, разбил машину и попал в тюрьму.

Впоследствии его освободили под залог, а сам Андерсон принес извинения фанатам – сказал, что свалял дурака и больше это не повторится. Оно и логично – пока у Джареда и прав нет.

Помешает ли это подготовке? Вряд ли, ведь это никак не повлияло на кемп боксера. Он быстро вернулся и пошел тренироваться.

Вторая проблема – то, что Мерхи научен боксировать против здоровяков и умеет сокращать дистанцию. С тем же Йокой получалось отлично, так что Джареду нужно будет вспоминать уроки бокса. Это не Руденко со стоячей моделью боксирования, здесь все гораздо сложнее.

Кто фаворит?

Американец с огромным отрывом. На Джареда можно поставить за 1.13. На Рияда Мерхи – за 6.00.

В общем, логично. Слишком большая разница в габаритах и хайпе вокруг боксера. Один только побил Йоку, которого до этого били дважды. Другой считается одним из главных проспектов и будущей денежной жилой. Если сделать скидку на возможность равного боя, все равно вырисовывается картина, в которой победа Джареда имеет больше смысла для организаторов.

Но полностью не учитывать навыки Мерхи не стоит. Если говорить откровенно, умение боксировать у Андерсона действительно великолепно. Он классно двигается, умеет закрутить оппонента и поддерживать насыщенный темп атак. Это не просто здоровяк, который валит соперников ударом.

Именно поэтому испытание боксером уровня навыков и уверенности Мерхи крайне важно для понимания того, действительно ли американец настолько крут, как об этом говорят все.

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sport.ua