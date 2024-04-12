Клубы АПЛ интересуются нападающим бельгийского Юниона

Об этом сообщает британское издание GiveMeSport

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"Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" находятся в поисках нового нападающего. Английские клубы обратили свое внимание на чемпионат Бельгии, где местную лигу разрывает Мохамед Амура из "Юниона Сент-Жилуаз".

Клубы АПЛ интересуются алжирским нападающим по многим причинам: у "Тоттенхэма" все еще нет адекватной замены Сон Хын Мину, ведь Гарри Кейн покинул клуб в прошлом сезоне, у "Вест Хэма" стареет передняя линия в лице Майкла Антонио и Дэнни Ингса, тогда как волки весь сезон страдали от травм передней тройки, и они не могут позволить себе дальнейших мучений. Впрочем, у Амура пока контракт до 2027 года и, вероятно, понадобятся большие деньги, чтобы переманить его от лидеров лиги.

Добавим, что нападающий "Юниона" в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился 22 голами и 6 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 млн евро.

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